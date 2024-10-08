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В Омской области завтра потеплеет до +18 градусов

Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается теплая погода. Максимально воздух прогреется до +18 градусов. О том, какая будет погода в Омске 9 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха будет в пределах +7…+12 градусов, местами — до +1 градуса. В отдельных участках пройдут небольшие дожди. Порывы ветра в пределах 9−14 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов, по северной половине — до +7…+12 градусов. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.

Ранее мы писали, что в Омске на три дня наступит бабье лето.