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Жителей нескольких районов Ростова предупредили об отключении холодной воды

Неудобства связаны с переподключением участков водопровода.

Жителей нескольких районов Ростова предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского водоканала.

8 октября воды не будет в Первомайском районе (ресурс отключат на сутки с 8 часов вторника до 8 утра среды). Мириться с временными неудобствами придётся жителям Уральского — Загребаева — Киргизская — 2-й Киргизской — Вятской. В том числе под ограничения попали социальные объекты — котельная, детсад № 301, школы №№ 91 и 84, баня и аптечный склад.

10 октября на сутки отключат воду жителям Западного жилого массива (с 9 часов). Временно будет прекращено водоснабжение в границах Малиновского — Стачки — Гризодубовой — Батуринской — Заводской — Каширской.

Неудобства связаны с переподключением участков водопровода. В ресурсоснабжающей организации извинились за неудобства.

А ранее мы сообщали о перебоях в работе радио и ТВ.

ЖКХ