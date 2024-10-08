Жителей нескольких районов Ростова предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского водоканала.
8 октября воды не будет в Первомайском районе (ресурс отключат на сутки с 8 часов вторника до 8 утра среды). Мириться с временными неудобствами придётся жителям Уральского — Загребаева — Киргизская — 2-й Киргизской — Вятской. В том числе под ограничения попали социальные объекты — котельная, детсад № 301, школы №№ 91 и 84, баня и аптечный склад.
10 октября на сутки отключат воду жителям Западного жилого массива (с 9 часов). Временно будет прекращено водоснабжение в границах Малиновского — Стачки — Гризодубовой — Батуринской — Заводской — Каширской.
Неудобства связаны с переподключением участков водопровода. В ресурсоснабжающей организации извинились за неудобства.
А ранее мы сообщали о перебоях в работе радио и ТВ.