Как и где сдать мелочь: на Дону стартовала «Монетная неделя»

Ростовская область, 8 октября 2024. DON24.RU. Жители Дона могут обменять мелочь на банкноты в рамках Всероссийской акции «Монетная неделя», которая продлится до 20 октября. "Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах.