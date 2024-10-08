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Как и где сдать мелочь: на Дону стартовала «Монетная неделя»

Ростовская область, 8 октября 2024. DON24.RU. Жители Дона могут обменять мелочь на банкноты в рамках Всероссийской акции «Монетная неделя», которая продлится до 20 октября. "Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах.

Источник: Don24.ru

Кроме того, в отделениях банков монеты можно положить на счет без комиссии", — сообщила пресс-служба Банка России.

В мероприятии примут участие около 4000 подразделений 159 банков и свыше 3500 торговых точек.

Как указано на сайте акции, количество монет, которые можно обменять, не ограничено. Принимаются любые монеты Банка России, находящиеся в обращении, выпущенные начиная с 1997 года.

Для того чтобы процесс обмена проходил быстрее, рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу.

Узнать, куда отнести монеты в Ростовской области, можно на портале акции. Необходимо выбрать удобный банк или магазин, а также ознакомиться с условиями обмена.

В течение «Монетной недели», проходившей с 20 мая по 2 июня, жители донского региона сдали мелочи на 3,3 млн рублей.

экономика