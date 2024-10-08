Как и где сдать мелочь: на Дону стартовала «Монетная неделя»

Кроме того, в отделениях банков монеты можно положить на счет без комиссии", — сообщила пресс-служба Банка России.
В мероприятии примут участие около 4000 подразделений 159 банков и свыше 3500 торговых точек.
Как указано на сайте акции, количество монет, которые можно обменять, не ограничено. Принимаются любые монеты Банка России, находящиеся в обращении, выпущенные начиная с 1997 года.
Для того чтобы процесс обмена проходил быстрее, рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу.
Узнать, куда отнести монеты в Ростовской области, можно на портале акции. Необходимо выбрать удобный банк или магазин, а также ознакомиться с условиями обмена.
В течение «Монетной недели», проходившей с 20 мая по 2 июня, жители донского региона сдали мелочи на 3,3 млн рублей.