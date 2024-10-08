В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

«Вниманию пассажиров из Ближних Камышей, Берегового и Приморского! Сегодня, 8 октября, автобусы на маршруте № 4 будут работать в следующем режиме: время отправления по ул. Просвещения: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00
Маршрут будет проходить согласно следующей схеме объезда: через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе «Таврида» и далее по Керченскому шоссе с выходом на «Тавриду» и обратно в центр города.
Ранее в администрации Феодосии сообщили о запуске автобуса в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на нефтебазе. Маршрут проходит через населенные пункты Береговое и Приморский по трассе «Таврида» и далее по дороге Владиславовка — Феодосия и Керченскому шоссе в сторону центра города, уточнили в пресс-службе администрации.
Накануне мэр города Игорь Ткаченко сообщил о закрытии съезда с трассы «Таврида» из-за пожара и работ по его ликвидации.
Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.