В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

«Вниманию пассажиров из Ближних Камышей, Берегового и Приморского! Сегодня, 8 октября, автобусы на маршруте № 4 будут работать в следующем режиме: время отправления по ул. Просвещения: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т. д. каждые полчаса. Отправление от остановки Центр: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т. д. каждые полчаса», — говорится в сообщении.