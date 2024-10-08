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В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. В связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе в Феодосии обновили маршрут автобуса, проходящего по трассе «Таврида» из Ближних Камышей, Берегового и Приморского. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Вниманию пассажиров из Ближних Камышей, Берегового и Приморского! Сегодня, 8 октября, автобусы на маршруте № 4 будут работать в следующем режиме: время отправления по ул. Просвещения: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т. д. каждые полчаса. Отправление от остановки Центр: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00 и т. д. каждые полчаса», — говорится в сообщении.

Маршрут будет проходить согласно следующей схеме объезда: через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе «Таврида» и далее по Керченскому шоссе с выходом на «Тавриду» и обратно в центр города.

Ранее в администрации Феодосии сообщили о запуске автобуса в объезд территории, закрытой в связи с пожаром на нефтебазе. Маршрут проходит через населенные пункты Береговое и Приморский по трассе «Таврида» и далее по дороге Владиславовка — Феодосия и Керченскому шоссе в сторону центра города, уточнили в пресс-службе администрации.

Накануне мэр города Игорь Ткаченко сообщил о закрытии съезда с трассы «Таврида» из-за пожара и работ по его ликвидации.

Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.

Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.

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