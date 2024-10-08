SHAMAN сорвал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде: смотрим, как это было

«Моё мнение о сегодняшнем концерте: я удивлялась. Я смеялась. Я пела. И я восхищалась… Это был чудесный день для всех нас. Пускай люди выходили из зала уставшие, но все они чувствовали себя счастливыми», — восхищается Дарья.