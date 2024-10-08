SHAMAN сорвал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде: смотрим, как это было

Концерт SHAMAN прошёл в Нижнем Новгороде. Исполнитель выступал с сольной программой «ПОБЕДА!» (12+). Певец исполнил свои хиты «Я русский», «Встанем», а также гимн России.
SHAMAN поздравил Владимира Путина с днём рождения со сцены. Исполнитель вышел к зрителям с надписями «ВВП» и «72» на плечах.
После концерта толпа фанатов ждала исполнителя у главного входа в концертный зал. SHAMAN вышел к зрителям, сфотографировался, взял подарки, поздравил с днём рождения президента России и спел вместе с фанатами гимн России и песню «Я русский».
«Это будет народный хор. Хор Нижнего Новгорода» — сказал певец.
В соцсетях идёт активное обсуждение концерта.
«Моё мнение о сегодняшнем концерте: я удивлялась. Я смеялась. Я пела. И я восхищалась… Это был чудесный день для всех нас. Пускай люди выходили из зала уставшие, но все они чувствовали себя счастливыми», — восхищается Дарья.
«шАбаш какой-то!!!» — пишет Ольга.
«На то он и “шаман”, — отвечает ей Михаил.
Атмосферу почувствовали и те, кто на концерте не был.
«Смотрю через экран, а столько эмоций, будто вживую. Сразу видно как тепло и радостно тебя встретили нижегородцы! Столько счастья, восхищения», — делится эмоциями Алёна из Тулы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что фанаты Shaman обсуждают слухи о его разводе.