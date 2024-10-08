В Калининградском зоопарке слонихе подарят на день рождения тортик

В пресс-службе Калининградского зоопарка рассказали о праздновании дня рождения слонихи Преголи.
Празднование состоится 12 октября. Во время праздника состоится праздничное показательное кормление именинницы. По традиции специальный тортик весом в 50 кг, сделанный из фруктов и овощей, включая обожаемые Преголей арбузы.
Ранее мы сообщали, что в Калининградском зоопарке планируют запустить прямую трансляцию из вольера, где живёт лев Тигран. В зоопарке отметили, что пока точные сроки запуска трансляции неизвестны. Смотрителям предстоит разобраться с техническими моментами.