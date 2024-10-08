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В Калининградском зоопарке слонихе подарят на день рождения тортик

Праздник отметят 12 октября.

Источник: Калининградский зоопарк

В пресс-службе Калининградского зоопарка рассказали о праздновании дня рождения слонихи Преголи.

Празднование состоится 12 октября. Во время праздника состоится праздничное показательное кормление именинницы. По традиции специальный тортик весом в 50 кг, сделанный из фруктов и овощей, включая обожаемые Преголей арбузы.

Ранее мы сообщали, что в Калининградском зоопарке планируют запустить прямую трансляцию из вольера, где живёт лев Тигран. В зоопарке отметили, что пока точные сроки запуска трансляции неизвестны. Смотрителям предстоит разобраться с техническими моментами.

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