В Калининградском зоопарке слонихе подарят на день рождения тортик

Ранее мы сообщали, что в Калининградском зоопарке планируют запустить прямую трансляцию из вольера, где живёт лев Тигран. В зоопарке отметили, что пока точные сроки запуска трансляции неизвестны. Смотрителям предстоит разобраться с техническими моментами.