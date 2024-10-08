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Жители Башкирии продолжают пополнять «кошельки» мошенников

На этот раз за сутки жители Башкирии отдали аферистам более 9 миллионов рублей. В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 26 сообщений о мошенничестве, информировали в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: Башинформ

Так, в отдел МВД России по Сибаю обратился 39-летний местный житель. Мужчине поступил звонок в одном из мессенджеров от неизвестных. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что личными данными горожанина завладели злоумышленники и сейчас отправляют заявки на одобрение кредита. Для убедительности последовал звонок от лжесотрудника банка, который подтвердил информацию предыдущего звонившего. Аферисты предложили мужчине выход из ситуации — открытие безопасного счета. Доверившись «специалистам», заявитель перевел мошенникам более 2,5 миллиона рублей личных накоплений.

Как информировал «Башинформ», в выходные мошенники обогатились за счет жителей Башкирии на 14 млн рублей.