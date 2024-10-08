Идёт проверка информации о гибели в Тернейском районе Приморья красной рыбы

Видео выложил местный житель, который утверждает, что причиной происшествия стал местный рыбозавод. По его словам, несколько тонн рыбы были затралены и выброшены на берег. На следующий день, когда жители округа начали возмущаться, сотрудники завода начали собирать выброшенную рыбу.