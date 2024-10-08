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Идёт проверка информации о гибели в Тернейском районе Приморья красной рыбы

Местный житель обвинил в случившемся работников рыбзавода.

Источник: Соцсети

Компетентные органы проверят информацию о гибели рыбы в Тернейском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «МинПрироды25». Утром 8 октября в социальных сетях активно обсуждали видео, на котором запечатлено значительно количество мертвой кеты на берегу водоёма.

Видео выложил местный житель, который утверждает, что причиной происшествия стал местный рыбозавод. По его словам, несколько тонн рыбы были затралены и выброшены на берег. На следующий день, когда жители округа начали возмущаться, сотрудники завода начали собирать выброшенную рыбу.

Краевые власти отреагировали на инцидент: по информации регионального Минприроды, все данные были оперативно переданы в компетентные органы, которые взяли ситуацию под контроль. Организована проверка, возглавляемая руководителем Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Окончательные выводы будут сделаны по результатам выездной проверки.

Видео и обвинения приморца в новых медиа вызвали общественный резонанс, но понять, что на самом деле произошло, только по кадрам сложно. Местные власти обещают разобраться и сообщить результаты проверки позднее.

флора и фауна