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В Хабаровске прокуратура взялась за ямы на дорогах

Проверка выявила нарушения, грозящие безопасному движению.

Источник: Соцсети

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района, совместно с ГИБДД, провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обнаружила серьезные проблемы с состоянием дорог, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

В ходе проверки были выявлены ямы и неровности на улицах Санаторной, Уборевича и Морской, что может привести к аварийным ситуациям.

В ответ на это прокурор района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Хабаровска привести дороги в нормативное состояние. «Мы не можем закрыть глаза на подобные нарушения, которые угрожают безопасности граждан», — заявил представитель прокуратуры.

Рассмотрение иска находится под контролем прокуратуры, и местные жители надеются, что вскоре дороги станут безопаснее для всех участников движения.

Прокуратура