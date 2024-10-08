В Хабаровске прокуратура взялась за ямы на дорогах

В ответ на это прокурор района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Хабаровска привести дороги в нормативное состояние. «Мы не можем закрыть глаза на подобные нарушения, которые угрожают безопасности граждан», — заявил представитель прокуратуры.