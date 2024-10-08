В Хабаровске прокуратура взялась за ямы на дорогах

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района, совместно с ГИБДД, провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обнаружила серьезные проблемы с состоянием дорог, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
В ходе проверки были выявлены ямы и неровности на улицах Санаторной, Уборевича и Морской, что может привести к аварийным ситуациям.
В ответ на это прокурор района направил исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию Хабаровска привести дороги в нормативное состояние. «Мы не можем закрыть глаза на подобные нарушения, которые угрожают безопасности граждан», — заявил представитель прокуратуры.
Рассмотрение иска находится под контролем прокуратуры, и местные жители надеются, что вскоре дороги станут безопаснее для всех участников движения.