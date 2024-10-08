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Дмитрия Мамелко назначили заместителем министра транспорта Ростовской области

Новым заместителем главы минтранса Ростовской области стал Дмитрий Мамелко
Источник: Комсомольская правда

Дмитрия Мамелко назначили заместителем министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Информация об этом появилась на сайте регионального минтранса.

Новый управленец будет взаимодействовать с властями по вопросам развития транспортного комплекса и безопасности дорожного движения.

Также чиновник должен контролировать соблюдение правил организации пассажирских перевозок и выполнение условий госконтрактов по курируемым направлениям.

Напомним, ранее Дмитрий Мамелко уже работал с Виталием Кушнаревым в донском министерстве транспорта и в ростовской администрации.

С 2015 по 2017 годы специалист был помощником главы регионального минтранса, а потом занимал пост заместителя главы администрации донской столицы по организационно-правовым и кадровым вопросам.