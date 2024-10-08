Дмитрия Мамелко назначили заместителем министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Информация об этом появилась на сайте регионального минтранса.
Новый управленец будет взаимодействовать с властями по вопросам развития транспортного комплекса и безопасности дорожного движения.
Также чиновник должен контролировать соблюдение правил организации пассажирских перевозок и выполнение условий госконтрактов по курируемым направлениям.
Напомним, ранее Дмитрий Мамелко уже работал с Виталием Кушнаревым в донском министерстве транспорта и в ростовской администрации.
С 2015 по 2017 годы специалист был помощником главы регионального минтранса, а потом занимал пост заместителя главы администрации донской столицы по организационно-правовым и кадровым вопросам.