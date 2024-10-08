«Санек, помоги!»: Механик из хутора под Ростовом по первому звонку мчит на Донбасс и чинит авто по просьбе бойцов

— В селе все друг друга знают же. Четыре дня мотался по области. В итоге в Шолоховском районе нашел пожилого мужчину. Ему уже лет 80, а то и больше. Он как раз готов был продать свой «УАЗик». А когда узнал, для кого машина, то сразу сбросил цену. Но поставил условие — прислать видео с моментом передачи авто ребятам. Я эту просьбу выполнил.