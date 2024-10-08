«Санек, помоги!»: Механик из хутора под Ростовом по первому звонку мчит на Донбасс и чинит авто по просьбе бойцов

Девиз у Александра Поздеева из Новониколаевки Азовского района Ростовской области такой: «Кто, если не я?!». 44-летний мужчина половину жизни чинит тяжелую сельхозтехнику: тракторы, комбайны, электропогрузчики…
Но с началом спецоперации Александру пришлось переквалифицироваться на машины, хоть и более простые в устройстве, но очень важные и нужные. Он дарит новую жизнь машинам с зоны СВО.
«ЧЕТЫРЕ ДНЯ МОТАЛСЯ ПО ОБЛАСТИ “.
— Все началось с того, что мой кум и сослуживец пошли добровольцами на Донбасс. Через время позвонили: «Санек, помоги! Найди нормальную машину».
Под нормальной участники спецоперации подразумевали обычный УАЗ. Для линии боевого соприкосновения — незаменимая модель: и по бездорожью пройдет, и раненых на ней можно эвакуировать.
Александр начал искать объявления на специализированных сайтах.
— Вот только некоторые продавцы, узнав, для каких нужд машина, мгновенно поднимали цену. В общем, ничего подходящего в сети я тогда не нашел.
«КТО ТУТ “УАЗ” ПРОДАЕТ?».
Тогда Александр просто поехал по деревням и селам. Местным задавал один и тот же вопрос: «Кто тут “УАЗ” продает?».
— В селе все друг друга знают же. Четыре дня мотался по области. В итоге в Шолоховском районе нашел пожилого мужчину. Ему уже лет 80, а то и больше. Он как раз готов был продать свой «УАЗик». А когда узнал, для кого машина, то сразу сбросил цену. Но поставил условие — прислать видео с моментом передачи авто ребятам. Я эту просьбу выполнил.
После еще один товарища Александра — рыбинспектор, попавший под частичную мобилизацию, позвонил механику со словами:
— Санек, у нас «Патриот» умер…
Александр с другом уже через час после этого звонка грузили в машину инструменты, автодетали и генераторный компрессор. Мужчины помчались за ленточку чинить автомобиль. В итоге за пару дней потрепанный жизнью и обстрелянный с дронов «Патриот» стал как новенький.
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК МОЖЕТ СОРВАТЬСЯ С МЕСТА.
Весть о том, что есть человек, который готов приехать в опасную зону и бесплатно починить автомобиль, вмиг разлетелась по Донбассу и Новороссии. С тех пор такие звонки стали для Александра нормой.
— Сработало сарафанное радио. Мой телефон передавали из рук в руки.
Механик никому не отказывает в помощи. Александр спасал военные машины в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
Говорит, что в любое время суток может сорваться с места и помчаться на фронт.
— Но есть условие. Человек, который мне звонит, должен обязательно назвать позывной бойца, который дал мой номер. Это своего рода пароль, — пояснил мужчина.
За все время, что идет СВО, автомастер совершил около полусотни командировок. А во время одной из поездок чуть не погиб.
— Мы возвращались домой и нас «срисовал» дрон. Я едва успел свернуть с трассы на грунтовку и припарковать машину на полуразрушенной АЗС, как на участок, по которому проезжал минуту назад, сбросили снаряд.
«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ПРИБЛИЖАЕМ ПОБЕДУ».
Кстати, Александр не только ремонтирует транспорт военных, но и усовершенствует его. Так, по просьбе ребят из санитарного полка переделал два мотоцикла с люльками.
— Люльки срезал, так как в них можно только сидеть. А часто раненому нужно лежать во время эвакуации. И вместо люлек из металлических листов сделал перевозку, в которую можно человека положить.
Долгое время жена Александра не догадывалась, какой опасности подвергает себя супруг.
— Я сказал, что на границе передаю гумманитарку. А свое отсутствие по нескольку дней объяснял просто — очереди на пропускных пунктах.
Тайна раскрылась неожиданно. Александр отмечал день рождение, в гости пригласил друзей, с которыми ездит на Донбасс. Вот один из товарищей случайно и проболтался.
— Конечно, жена разозлилась. Попросила впредь говорить все, как есть.
Теперь во время таких поездок мужчина всегда скидывает свою геолокацию. А пока Александр, которого бойцы называют «скорой помощью для техники», находится на Донбассе, жена, сын и дочка и юные дружинники из команды Александра не сидят без дела. Они тоже помогают участникам спецоперации — плетут маскировочные сети, льют окопные свечи.
— Всей семьей приближаем победу. Мы точно знаем — она будет за нами!