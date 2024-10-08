Главные новости 8 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 октября 2024 года.
МИД назвал условие «смены природы конфликта» на Украине
Природа конфликта изменится в случае разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он напомнил слова президента, который ранее исчерпывающе изложил позицию России по этому вопросу.
Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит
Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, снизят доступность недорогих займов, однако сократят риски, заявил профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков. По словам эксперта, такие кредиты обрели популярность, поскольку дают возможность получить деньги быстро и под приемлемый процент.
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Пять российских альпинистов, которые пропали 6 октября при покорении горы Дхаулагири в Непале, найдены мертвыми. Считается, что они сорвались с высоты 7,6 тыс. метров. Находящаяся в Гималаях Дхаулагир является седьмой вершиной планеты.
Дипломат сообщила о составлении списков наемников в Курской области
В России формируются поименные списки иностранных наемников, принимающих участие в вылазках в Курской области. Вопрос участия наемников держится «на плотном контроле», их преступления фиксируются.
В Рыбном союзе заявили о переизбытке красной икры
В 2024 году предложение красной икры на рынке РФ превысит объем потребления, дефицита «нет и не будет», сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. По оценкам экспертов, потребление продукции лососевых видов рыбы в России составляет около 15 тыс. т в год.