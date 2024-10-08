Главные новости 8 октября 2024 года

В 2024 году предложение красной икры на рынке РФ превысит объем потребления, дефицита «нет и не будет», сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. По оценкам экспертов, потребление продукции лососевых видов рыбы в России составляет около 15 тыс. т в год.