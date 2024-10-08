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Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. В сети создан фейковый аккаунт мэра Феодосии Игоря Ткаченко, с которого мошенники рассылают личные сообщения. Об этом написал сам Ткаченко в своем официальном Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Создан фейковый аккаунт с моей фотографией и моим именем, от которого рассылаются сообщения в мессенджере Telegram с использованием схем для финансового мошенничества», — написал он.

Ткаченко подчеркнул, что он никогда не рассылает личные сообщения с официальных страниц.

«Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему», — предупредил глава города.

Ранее в сети был распространен фейк о том, что после возгорания на Феодосийской нефтебазе в Крыму вводят талоны на покупку бензина. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поставки топлива в Крым осуществляются в штатном режиме, и Феодосийская нефтебаза не была задействована в этой логистической схеме.

В ночь на понедельник произошел пожар на нефтебазе в Феодосии. С улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуировали жителей, сообщали ранее в администрации города. Пункты временного размещения организовали на базе двух школ.

Движение транспорта, в том числе общественного, в районе нефтебазы приостановлено.

Из-за пожара в городе введен режим ЧС техногенного характера. По предварительной информации, пострадавших нет.