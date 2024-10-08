Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии

Ранее в сети был распространен фейк о том, что после возгорания на Феодосийской нефтебазе в Крыму вводят талоны на покупку бензина. Лживую информацию опроверг советник главы республики Олег Крючков. Он подчеркнул, что поставки топлива в Крым осуществляются в штатном режиме, и Феодосийская нефтебаза не была задействована в этой логистической схеме.