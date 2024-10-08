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Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Водителя категории Е на зарплату от 182 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября. Об этом сообщает сервис SuperJob, специалисты которого проанализировали 110 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах России.

В ряде регионов зарплатные топы возглавили вакансии для врачей. В Москве, Перми, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону верхние строчки заняли вакансии для стоматологов, детских офтальмологов, рентгенологов и анестезиологов-реаниматологов. Им предлагают зарплату от 100 до 250 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде самым заманчивым предложением октября оказалась вакансия водителя категории Е — работодатель готов платить такому сотруднику от 182 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия машиниста автокрана с зарплатой от 150 до 180 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия слесаря-ремонтника с зарплатой от 125 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте находится вакансия старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам и менеджера по продажам автозапчастей соответственно. Такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату от 120 тысяч рублей.

занятость