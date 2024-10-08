Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября. Об этом сообщает сервис SuperJob, специалисты которого проанализировали 110 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах России.
В ряде регионов зарплатные топы возглавили вакансии для врачей. В Москве, Перми, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону верхние строчки заняли вакансии для стоматологов, детских офтальмологов, рентгенологов и анестезиологов-реаниматологов. Им предлагают зарплату от 100 до 250 тысяч рублей.
На четвертом и пятом месте находится вакансия старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам и менеджера по продажам автозапчастей соответственно. Такие сотрудники могут рассчитывать на зарплату от 120 тысяч рублей.