Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября. Об этом сообщает сервис SuperJob, специалисты которого проанализировали 110 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах России.

В ряде регионов зарплатные топы возглавили вакансии для врачей. В Москве, Перми, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону верхние строчки заняли вакансии для стоматологов, детских офтальмологов, рентгенологов и анестезиологов-реаниматологов. Им предлагают зарплату от 100 до 250 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде самым заманчивым предложением октября оказалась вакансия водителя категории Е — работодатель готов платить такому сотруднику от 182 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия машиниста автокрана с зарплатой от 150 до 180 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия слесаря-ремонтника с зарплатой от 125 тысяч рублей.