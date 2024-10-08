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В Пермском крае сохраняется острый дефицит врачей

На одну вакансию врача в Пермском крае в среднем приходится 0,9 резюме, сообщает hh.ru по итогам исследования рынка труда для медработников.

Источник: Коммерсантъ

При этом среднероссийский показатель составляет 1,5 резюме на одну вакансию. По мнению аналитиков, это говорит об остром дефиците врачей как в Прикамье, так и по стране, поскольку нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от четырех до восьми резюме. В третьем квартале средняя предлагаемая врачам зарплата составила 93,8 тыс. руб., в Пермском крае этот показатель составляет 89,7 тыс. руб.

В июле — сентябре, по данным hh.ru, в стране насчитывалось 75 тыс. вакансий для врачей. По уровню спроса в регионах на медицинских специалистов Пермский край находится на 22-м месте.

медицина