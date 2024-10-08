Жители Хабаровска против предложения сократить срок обучения в школе

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что 11 лет школьного обучения — это чрезмерная роскошь, предложив сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начать профессиональную подготовку, сообщает SuperJob (16+) со ссылкой на РБК (16+).
Согласно опросу SuperJob, который они предоставили ИА AmurMedia 6 из 10 жителей Хабаровска против этой идеи:
«Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»; «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»; «Чем больше учатся, тем умнее будут».
Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 29% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы:
«Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».
Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку. Затруднились с оценкой инициативы 12% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».
Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Хабаровска 35—44 лет (16%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Хабаровска с зарплатой от 100 тысяч рублей (18%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».