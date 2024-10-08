Жители Хабаровска против предложения сократить срок обучения в школе

Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Хабаровска 35—44 лет (16%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Хабаровска с зарплатой от 100 тысяч рублей (18%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».