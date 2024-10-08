Ростов и курорт Роза Хутор свяжет прямой поезд в новогодние праздники

Прямой маршрут свяжет Ростов-на-Дону и курорт Роза Хутор в новогодние праздники. Об этом говорится на сайте РЖД.
Речь идет о туристическом поезде «Лыжная стрела» № 926 Ростов-на-Дону — Краснодар — Роза Хутор, он же будет выполнять поездки и в обратном направлении.
Остановки планируются на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Роза Хутор.
Отправиться в поездку пассажиры смогут 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января (билеты скоро должны появиться в продаже).
В РЖД отмечают, что «Лыжная стрела» имеет комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, специальные купе для инвалидов. В поезде имеются кондиционеры, экологически чистые туалеты и розетками для зарядки гаджетов.
Напомним, на курорте «Роза Хутор» находятся горнолыжные склоны. Общая протяженность трасс различного уровня сложности — 102 км, перепад высот составляет 1534 метра, максимальная высота подъема — 2474 метра.