Новосибирск ожидает заморозки: городские службы приведены в режим готовности

В Новосибирске объявлен режим повышенной готовности к неблагоприятным погодным условиям. Как стало известно сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании при мэре, в городе ожидается гололед. Понижение температуры воздуха до −2… −4 градусов Цельсия ночью и до 0… +5 градусов днём прогнозируется с 10 октября. В отдельные дни возможны осадки в виде мокрого снега.