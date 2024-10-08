В Красноярске ищут подрядчика для установки главной городской елки

Татышев-парк ищет подрядчика на установку, обслуживание и демонтаж главной елки Красноярска и ледового городка. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Смонтировать символ Нового года и иллюминацию нужно до 25 декабря. Сейчас идет прием заявок, начальная цена контракта — 15,5 миллиона рублей.
В администрации города добавили, что высота конструкции составит 55 метров — это примерно с 20-этажный дом. Демонтируют новогоднее дерево и иллюминацию к 10 марта 2025 года.
Кроме того, в ближайшее время начнется поиск подрядчика на оформление ледового городка. Его наполнят герои из опер и балетов русского композитора Петра Чайковского: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и других.
Напомним, что 7 октября стала известна концепция празднования Нового года в краевом центре.