Какие овощи лучше брать в Ростовской области сейчас до подорожания, рассказал агроном

В Ростовской области подходит к концу сезон сбора овощей и фруктов. Сколько они сейчас стоят и что будет с ценами дальше, а также как правильно выбрать картофель и лук на зиму, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал агроном сектора карантина растений и семеноводства «Центра оценки качества зерна» Владимир Косов.
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ.
— Сейчас в области сложилась уникальная ситуация, когда люди начали до конца убирать все со своих огородов. И из собранного урожая они отдают излишки очень выгодно. И это даже не оптовая цена, а ниже.
Потому агроном рекомендует пойти на рынок и посмотреть у частников, что можно купить по отличной цене. Но надо поторопиться: скорее всего такая тенденция продлится не так долго.
Рассказывая про обычные цены на базаре, специалист отметил, что сейчас подешевели помидоры. Хорошего качества их можно найти даже по 50 рублей за кило. Но обычная их цена — от 50 до 100 рублей.
— В эти дни многие берут зеленые помидоры, чтобы мариновать в бочках или ведрах. Такие некрупные есть даже по 30 рублей. Я думаю, что эта цена продержится до конца недели. А потом они резко подорожают.
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ ЛУЧШЕ БРАТЬ СЕЙЧАС.
Не очень красивую морковь можно приобрести даже по 20 рублей. Но через неделю или две, считает эксперт, она подорожает до 30−40 рублей. Свекла сейчас продается примерно по 15 рублей за килограмм, то есть обычно на пять рублей дешевле, чем морковь.
Баклажаны недели две назад были по 60−80 рублей. Сейчас же на них цена очень разнится — от 20 до 100 рублей. Те, что самые дешевые, будут не совсем красивые. Но на икру они отлично пойдут. А по 80−100 рублей — отборные красавцы.
На болгарский перец тоже большой разброс цен. Если он нужен на лечо, то можно взять и неказистый по 40 рублей. А если повезет, то найти и по 30 рублей. Но если нужен красивый, то придется заплатить до 100 рублей. Через неделю-две, когда похолодает, стоимость изменится.
Редис сейчас продают по 20 рублей за килограмм. Однако Владимир Косов не стал прогнозировать его дальнейшую цену — ее даже сами торговцы не называют.
ТЫКВА И КАПУСТА.
А вот белокочанную капусту сейчас обычно продают от 20 рублей. Но самую крупную — сорта «Бирючекутская» — можно взять и по 10 рэ. По словам продавцов, из-за своего размера она не пользуется особым спросом у людей. Берут только те, кому нужна на засолку. Краснокочанную же продают по 40 рублей.
В прошлом году, вспоминает агроном, цветную капусту и брокколи продавали по 80 рублей. А в этом — вдвое дешевле.
— Цена на цветную капусту всегда непонятно от чего зависит. Сегодня 40 рублей, завтра — 60 рублей. А послезавтра чуть-чуть коричневая стала, и по 10 рублей никому не нужна. Людям надо, чтобы она была как с картиночки. Хотя, если даже чуть-чуть некрасивая или подвяла, она же ничем не хуже!
Пекинской капустой торгуют от 30 до 60 рублей за кило. Цена на нее тоже зависит от свежести. Сейчас ее очень быстро ветер подсушивает.
— Один продавец говорит: «Утром 60 рублей была, после обеда по 30 отдаю».
Тыкву частники отдают по 20 рублей, а ее оптовая цена — от 40 рэ.
А ЧТО С ЛУКОМ?
Желтый лук продают по 20 рублей, а красный и белый — от 30 до 40 рублей. Но и тут все зависит от размера. Что красный, что белый, что желтый — по качеству одинаковые, отметил эксперт.
— В этом году из-за жары лук подвержен шейковой гнили. Если вы берете сетками, разрежьте их и надавите луковицу там, где хвостик. Если увидите хоть одну гнилую, идите в другое место. Но это не касается ударенного лука, который зарубцуется.
Если брать лук на зиму, Владимир Косов советует обратить внимание на количество чешуек. Чтобы он хорошо хранился, должно быть покровных чешуек не меньше четырех. Если пять-шесть, то еще лучше. А если одна-две или вообще без них, то он будет вянуть и потом даже может загнить.
КАРТОФЕЛЬ НАДО УМЕТЬ ВЫБИРАТЬ.
Картофель в этом году хороший как в Ростовской области, так и в центральной России.
— Если он мелкий, то фермеры его продают по 20 рублей. Это оптовая цена. Если брать пятикилограммовую сетку, то будет по 22−25 рублей за килограмм. Крупный картофель оптом продают по 30 рублей. А если в розницу у фермеров, то по 35 рублей. В магазинах же к этой цене стоит еще добавить.
Владимир Косов дал советы, как правильно выбрать картофель, который будет хорошо храниться зимой.
— Нужно покупать летней посадки, который сажали в конце июня — начале июля. Его начнут убирать уже на этой неделе. Но надо выбрать сорта, которые хорошо хранятся.
Например, «Невский» и «Галу» для этого вообще не стоит брать — они любой посадки хранятся плохо. А «Пикассо», «Романо», «Ред Скарлет», «Розара», «Ривьера» летней посадки очень хорошо лежат.
«Чемпион мира» по хранению — «Алоэ». Очень вкусный сорт — «Фламинго». До весны он не прорастет, но через месяца три может начать немножко подвядать.
Есть и универсальный сорт «Ред Леди», он хорош для хранения как летней, так и осенней посадки. Существуют и местные сорта: «Кундрючинская», «Черневская», «Апаринская» и «Вешенская». Они отлично будут храниться. Но стоят дороже — от 60 рублей.
ЧТОБЫ ПЮРЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ СЕРЫМ.
— Лучше покупать у знакомого фермера, чтобы не обманули. А если нет такой возможности, то брать на рынке. Но там не надо говорить: «Есть у вас Алоэ, Ред Скарлет?». Обязательно найдется. А вы спросите: «Что за сорта есть?» И не постесняйтесь попросить разрезать сетку, две или даже три, чтобы просмотреть картофель.
В этом году из-за жары многие краснокорые сорта картофеля поражены железистой пятнистостью, из-за которой мякоть чернеет. Ее видно при разрезании. На вкус это не влияет, но пюре будет некрасивым и серым.
— Если вы разрезали картофель, а там круговая пятнистость, то это бактериоз. Или если гнилые пятнышки, то он будет плохо храниться. Или нажали на клубень, а там — сухая гниль. Это или стеблевая нематода, или сухая фузариозная гниль. Такое брать нельзя.
ЯБЛОКИ ПОДЕШЕВЕЛИ.
В Ростовской области яблоки уже начали убирать. Их в этом году достаточно — хватит до следующего сезона. Которые не очень красивые, но их вполне можно есть, продаются по 40 рублей. Крупные красавцы — по 80 рублей. Но есть и по 100 рублей «Семеренко».
— Я спрашивал у продавцов, какие больше берут. Не поверите: некрасивые!
В магазинах же продают и по 120 рублей яблоки из Армении и Азербайджана.
Эксперт считает, что дальше яблоки вряд ли будут стоить на рынке дороже 60−80 рублей, если их привезут из Кавказа.
— У нас очень много яблок выращивают в Ставропольском крае, в Чеченской республике, в Кабардино-Балкарии, Осетии. И там в этом году ни заморозков, ничего плохого не было.
А вот груши на Дону всегда дорогие. Дешевле 100 рублей Владимиру Косову не попадались. И он считает, что в цене они уже не упадут.