Какие овощи лучше брать в Ростовской области сейчас до подорожания, рассказал агроном

Если брать лук на зиму, Владимир Косов советует обратить внимание на количество чешуек. Чтобы он хорошо хранился, должно быть покровных чешуек не меньше четырех. Если пять-шесть, то еще лучше. А если одна-две или вообще без них, то он будет вянуть и потом даже может загнить.