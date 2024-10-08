Покровская родительская суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы все верующие встречают Покровскую родительскую субботу. В этот день принято вспоминать усопших. Об истории праздника, традициях, что можно и чего нельзя делать в этот день — в материале «Вечерней Москвы».
Фиксированного дня праздника нет, он всегда сдвигается. В этом году памятная суббота придется на 12 октября.
Впервые поминальная традиция возникла после захвата Иваном Грозным столицы татарского ханства — Казани в 1552 году. Это произошло как раз в день Покрова Пресвятой Богородицы.
Но документально памятный день был введен только в 1592 году святителем Ермогеном, который направил письмо патриарху Иову. Тогда был закреплен специальный день памяти О погибших, которые завоевывали Казань, — Покровская родительская суббота.
Позже этот день перестал ассоциироваться только с событиями в Казани, и люди стали вспоминать всех близких, ушедших из жизни. Поэтому появилось название «Покровская родительская суббота».
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Главной традицией этого дня считается поминальная служба. Православные верующие приходят в церковь, ставят свечи и пишут записки об упокоении душ родных.
Также считается важным во время службы вспоминать усопших родителей. Таким образом дети просят простить грехи их родителей перед Богом.
Приходить в церковь лучше с дарами. Принести можно все что угодно — овощи, фрукты, хлеб или выпечку.
Что можно делатьПомолиться об усопших в храме. Посетить кладбище. Привести в порядок могилы родных. Помочь нуждающимся. Чего нельзя делатьПоминать людей спиртным. Нельзя думать об усопших плохо. Сквернословить и ругаться с близкими. Читать панихиды самоубийцам. Устраивать на могилах близких трапезы.