Покровская родительская суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы все верующие встречают Покровскую родительскую субботу. В этот день принято вспоминать усопших. Об истории праздника, традициях, что можно и чего нельзя делать в этот день — в материале «Вечерней Москвы».