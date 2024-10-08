«Амурские Тигрицы» с минимальным счётом проиграли питерской «Корабелке»

Третья партия прошла примерно в равной борьбе, однако хабаровчанки несколько раз ошиблись, позволив своим оппоненткам выйти вперед и удерживать ведущую позицию — 25:22. А в середине четвертой партии дальневосточницы, отставая, мобилизовали все свои силы и смогли навязать соперницам свою игру и выйти победителем со счетом 21:25. Не снижая темп в тай-брейке, хабаровчанки практически не уступали команде из Санкт-Петербурга, но сил всё-таки не хватило — 15:12, и как итог — 3:2 в пользу «Корабелки», однако в этот раз «тигрицы» смогли добыть очко.