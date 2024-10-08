«Амурские Тигрицы» с минимальным счётом проиграли питерской «Корабелке»

В Южно-Сахалинске прошел третий день второго тура Чемпионата России по волейболу среди женщин высшей лиги «А». Во второй раз хабаровские «Амурские Тигрицы» встречались с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга, но и в этот раз дальневосточницам не повезло и они снова проиграли, не заработав ни одного очка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первой партии дальневосточницы не показали сколько-нибудь слаженной игры, чего с питерской командой допускать нельзя — «Корабелка» в прошлом сезоне заняла первое место в Чемпионате России и не перешла в Суперлигу лишь по техническим обстоятельствам, уступив место «Омички». Партия, ожидаемо осталась за питерской командой — 25:15.
В перерыве главный тренер «Амурских Тигриц» Александр Щурин внес корректировки в игру команды, что дало свои результаты — дальневосточницы вели практически всю партию. Однако под конец сета расслабились, а «Корабелка» наоборот набрала темп, чуть не забрав этот игровой отрезок, но сейчас хабаровчанкам просто повезло и они выиграли — 23:25.
Третья партия прошла примерно в равной борьбе, однако хабаровчанки несколько раз ошиблись, позволив своим оппоненткам выйти вперед и удерживать ведущую позицию — 25:22. А в середине четвертой партии дальневосточницы, отставая, мобилизовали все свои силы и смогли навязать соперницам свою игру и выйти победителем со счетом 21:25. Не снижая темп в тай-брейке, хабаровчанки практически не уступали команде из Санкт-Петербурга, но сил всё-таки не хватило — 15:12, и как итог — 3:2 в пользу «Корабелки», однако в этот раз «тигрицы» смогли добыть очко.