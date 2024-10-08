В штанах — нельзя! Девочки Татарстана недовольны новой школьной формой

Школьная форма для девочек в очередной раз стала предметом дискуссий в Республике Татарстан. Главный вопрос — почему нельзя носить брюки? И вопрос этот не просто прихоть учениц, а отражение более глубоких социальных и культурных вопросов. Примером может служить ситуация в школах Татарстана, где некоторые учебные заведения в приказном порядке запрещают ученицам носить брюки, вплоть до недопуска на занятия в «неподобающем виде». Такое решение вызвало негодование среди родителей и общественности. В результате последовали проверки, а приказы отменили, когда выяснилось, что школы неверно истолковали закон. На самом деле, правила обязывают школы устанавливать дресс-код, но не ограничивают выбор конкретных элементов одежды, таких как брюки или юбки. Подробности — в материале «АиФ-Казань».