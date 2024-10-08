В штанах — нельзя! Девочки Татарстана недовольны новой школьной формой

Школьная форма для девочек в очередной раз стала предметом дискуссий в Республике Татарстан. Главный вопрос — почему нельзя носить брюки? И вопрос этот не просто прихоть учениц, а отражение более глубоких социальных и культурных вопросов. Примером может служить ситуация в школах Татарстана, где некоторые учебные заведения в приказном порядке запрещают ученицам носить брюки, вплоть до недопуска на занятия в «неподобающем виде». Такое решение вызвало негодование среди родителей и общественности. В результате последовали проверки, а приказы отменили, когда выяснилось, что школы неверно истолковали закон. На самом деле, правила обязывают школы устанавливать дресс-код, но не ограничивают выбор конкретных элементов одежды, таких как брюки или юбки. Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Странный дресс-код.
Обсуждение школьной формы становится особенно острым в зимний период, когда вопрос соблюдения дресс-кода сталкивается с суровыми погодными условиями. Девочки из более чем 60 регионов России, включая Татарстан, направили обращение к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, протестуя против запрета на ношение брюк зимой. Эта проблема выходит за рамки обычной моды — речь идет о здоровье девочек, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями.
Истории девочек из Татарстана о том, как они были вынуждены переодеваться прямо в классе или получали выговоры за ношение брюк в морозы, кажутся абсурдом.
«В гимназии № 175 запрет на брюки действует круглый год, даже когда на улице минус 30. Приходится выходить из дома пораньше, чтобы успеть переодеться», — делится одна из выпускниц.
Одна из мам рассказала о неудобствах, которые испытывают её дети в ранее упомянутой школе: «Девочкам начальных классов запрещено носить брюки, и им приходится переодеваться прямо в классе, это нарушает их личные границы. Боролась, борюсь и буду бороться с этой несправедливостью в наших школах. Или пусть учителя вместе с нашими детьми ходят в форменных платьях и морозятся вместе со всеми, или нужно отходить от устаревших правил».
По мнению детского омбудсмена Республики Татарстан Ирины Волынец, брюки — это не просто одежда, а необходимость, продиктованная условиями климата. Она подчеркнула, что отказ от ношения теплых вещей может нанести вред здоровью девочек.
Давняя дискуссия.
Почему же некоторые школы так упорно держатся за юбки в девичьей школьной форме? Эксперты считают, что проблема коренится в истории самой школьной формы, которая изначально была создана на основе церковной и военной униформы. Женская школьная форма, в свою очередь, восходит к религиозной одежде. Отсюда и стремление некоторых школ продолжать традицию ношения юбок, несмотря на изменения в современном обществе. Однако такой подход уже давно устарел. Современные дизайнеры школьной формы подчеркивают, что девочки должны иметь свободу выбора, будь то юбки или брюки.
Официального запрета нет.
В Министерстве образования Татарстана на запрос «АиФ-Казань» ответили, что запретов на ношение брюк нет, и что решение об этом принимает руководство школ. Однако жалобы от родителей и учеников продолжают поступать, что свидетельствует о несоответствии правил и реальной жизни.
В некоторых школах республики с запрет на ношение брюк действует лишь с 1 по 4 класс, в других образовательных учреждениях по уставу брюки разрешаются с первого ноября по первое марта. Как бы то ни было, существующие уставы не в полной мере учитывают особенности русской зимы и современные общественные реалии.
Родители надеются, что в будущем правила будут пересмотрены, и школы начнут учитывать климатические особенности региона, не раздувая проблему до федеральных масштабов.