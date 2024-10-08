Таможня Беларуси сказала о ремонте въездной полосы для фур на границе с Литвой

Таможня Беларуси предупредила о ремонте въездной полосы для фур в КПП «Бенякони» на границе с Литвой. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что в период с 8 октября по 18 ноября 2024 года ЗАО «СП Аэродорстрой» будут проводить работы, касающиеся замены цементобетонного покрытия въездной полосы для движения грузовиков в пункте пропуска «Бенякони».
В ГТК уточнили, что в обозначенный период фуры будут ехать по одной полосе вместе с легковым транспортом. Это, допустили в ведомстве, может сказаться на времени пересечения границы. И призвали учитывать указанную информацию в момент пересечения белорусско-литовской границы.
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