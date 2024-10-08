Таможня Беларуси сказала о ремонте въездной полосы для фур на границе с Литвой

В ГТК уточнили, что в обозначенный период фуры будут ехать по одной полосе вместе с легковым транспортом. Это, допустили в ведомстве, может сказаться на времени пересечения границы. И призвали учитывать указанную информацию в момент пересечения белорусско-литовской границы.