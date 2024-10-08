Педиатры регистрируют всё больше случаев «немой» пневмонии в Новосибирске

Количество заболевших пневмонией в Новосибирске растёт, в основном болеют ребята 8−10 лет. Однако ситуацию ухудшает «немое» течение болезни — хрипов нет и на рентгене её почти не видно. Об этом сообщил «BFM-Новосибирск».