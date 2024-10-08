Педиатры регистрируют всё больше случаев «немой» пневмонии в Новосибирске

Количество заболевших пневмонией в Новосибирске растёт, в основном болеют ребята 8−10 лет. Однако ситуацию ухудшает «немое» течение болезни — хрипов нет и на рентгене её почти не видно. Об этом сообщил «BFM-Новосибирск».
Статистикам по «воспалению легких» не афишируется — все случаи входят в категорию «ОРВИ». По информации портала, медики государственных и частных поликлиник утверждают, что в настоящее время пневмония диагностируется «у каждого первого».
Как правило, пневмония начинается с насморка, кашля, температуры (5−7 дней). Однако, современная клиническая картина приобрела ряд коварных особенностей. Например, когда фонендоскопом не слышны хрипы, у пациентов нет насморка или кашля, а на рентгене сложно разглядеть пневмонию.
«В основном диагноз подтверждается с помощью КТ», — «BFM-Новосибирск» цитирует педиатра Елену Щербицкую.
По словам специалиста, в настоящий момент в числе пациентов больше детей 8−10 лет, в сентябре болели подростки. Реже всего на приём приходят совсем маленькие ребята.
Отметила Елена Щербицкая, что зачастую взрослые предпочитают «переносить» болезнь на ногах, а детей до последнего водят в школы/детские сады. Это ведёт к росту заболеваемости и несёт серьёзные риски для здоровья человека.