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Педиатры регистрируют всё больше случаев «немой» пневмонии в Новосибирске

Её коварная особенность — отсутствие хрипов и плохая видимость на рентгене.

Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших пневмонией в Новосибирске растёт, в основном болеют ребята 8−10 лет. Однако ситуацию ухудшает «немое» течение болезни — хрипов нет и на рентгене её почти не видно. Об этом сообщил «BFM-Новосибирск».

Статистикам по «воспалению легких» не афишируется — все случаи входят в категорию «ОРВИ». По информации портала, медики государственных и частных поликлиник утверждают, что в настоящее время пневмония диагностируется «у каждого первого».

Как правило, пневмония начинается с насморка, кашля, температуры (5−7 дней). Однако, современная клиническая картина приобрела ряд коварных особенностей. Например, когда фонендоскопом не слышны хрипы, у пациентов нет насморка или кашля, а на рентгене сложно разглядеть пневмонию.

«В основном диагноз подтверждается с помощью КТ», — «BFM-Новосибирск» цитирует педиатра Елену Щербицкую.

По словам специалиста, в настоящий момент в числе пациентов больше детей 8−10 лет, в сентябре болели подростки. Реже всего на приём приходят совсем маленькие ребята.

Отметила Елена Щербицкая, что зачастую взрослые предпочитают «переносить» болезнь на ногах, а детей до последнего водят в школы/детские сады. Это ведёт к росту заболеваемости и несёт серьёзные риски для здоровья человека.

здоровье