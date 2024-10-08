В Челябинске создали компактный 3D-принтер для производства изделий из сварочной проволоки

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Первый в мире компактный принтер, который производит изделия из сварочной проволоки методом послойного электродугового выращивания, создали в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск). Устройство можно применять на кузнечно-прессовом, машиностроительном заводах и на других промышленных предприятиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Технология, по которой работает наш 3D-принтер, называется послойное электродуговое выращивание или WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), она широко в промышленности пока не применяется, но в научно-исследовательских институтах Петербурга, Перми, Франции действуют опытные образцы. Эти устройства представляют собой многометровые установки. Мы первыми в мире успешно создали такой 3D-принтер небольшого размера», — сказали в пресс-службе вуза.
В вузе рассказали, что корпус компактного принтера со сторонами 50 на 50 см оснастили прозрачными стенками, через которые видно, как движутся столик и горелка. Процессом выращивания изделий в нем управляет программа на основе пакета «Cura».
«Такое устройство может пригодиться, например, в кузнечно-прессовом производстве, в машиностроении. К технологии 3D-печати сварочной проволокой уже проявляют интерес предприятия Челябинской области. Созданным экспериментальным устройством вплотную заинтересовался один из заводов», — добавили в вузе.
В ЮУрГУ пояснили, что подобный принтер открывает для промышленников новые горизонты. На нем можно научиться создавать детали более экономичными методами, чем традиционные (экономия металла, электроэнергии и других ресурсов). Также можно производить детали с новыми свойствами, например, попытаться решить проблему галерейного охлаждения поршней двигателя внутреннего сгорания.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».