В Челябинске создали компактный 3D-принтер для производства изделий из сварочной проволоки

«Технология, по которой работает наш 3D-принтер, называется послойное электродуговое выращивание или WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), она широко в промышленности пока не применяется, но в научно-исследовательских институтах Петербурга, Перми, Франции действуют опытные образцы. Эти устройства представляют собой многометровые установки. Мы первыми в мире успешно создали такой 3D-принтер небольшого размера», — сказали в пресс-службе вуза.