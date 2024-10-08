Ким Дил из The Breeders выпустила новую песню A Good Time Pushed

Ким Дил, известная как фронтвумен альт-рок-группы The Breeders и бывшая басистка Pixies, представила новую композицию A Good Time Pushed, которая войдет в ее дебютный сольный альбом Nobody Loves You More.
В треке приняли участие коллеги Ким Дил по The Breeders, Джим Макферсон и Келли Дил. Над песней также работал покойный Стив Альбини.
На мрачноватую песню A Good Time Pushed было представлено визуализирующее видео.
Ким Дил анонсировала свой сольный альбом в августе. Тогда же она выпустила трек Crystal Breath и клип на него. Лонгплей Nobody Loves You More должен увидеть свет 22 ноября. В нем будет 11 композиций.