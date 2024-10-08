В Воронежской области проверят воздух из-за выбросов завода в Гремячье

В рамках обследований, проводимых совместно с сотрудниками ЦЛАТИ, планируется отбор проб атмосферного воздуха в шести точках в сутки на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Исследования по 26 показателям загрязняющих веществ будут проводиться как днем, так и ночью.