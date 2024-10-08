В Воронежской области проверят воздух из-за выбросов завода в Гремячье

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора проводит проверку качества атмосферного воздуха в Воронежской области с помощью передвижной лаборатории. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки стали многочисленные обращения жителей Хохольского района о выбросах загрязняющих веществ от завода по переработке павших животных, расположенного в районе села Гремячье.
В рамках обследований, проводимых совместно с сотрудниками ЦЛАТИ, планируется отбор проб атмосферного воздуха в шести точках в сутки на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Исследования по 26 показателям загрязняющих веществ будут проводиться как днем, так и ночью.
По результатам отбора проб, в случае выявления превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, Росприроднадзор примет меры в рамках своих полномочий.