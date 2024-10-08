В Новосибирске до конца года откроют первый в регионе государственный центр ЭКО

В Новосибирской области до конца текущего года начнёт работать первый в регионе государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. Он откроется на базе центра планирования семьи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель регионального центра планирования семьи, главный специалист регионального министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина.
«Планируется открытие в конце этого года. Вклад ЭКО в увеличение рождаемости у пациенток, страдающим бесплодием, в среднем 30−40%. У нас на территории нет ни одного центра, который бы имел государственную принадлежность», — рассказала эксперт.
По словам Анны Вятчининой, в среднем центр может проводить, минимум, 100 циклов ЭКО в год, а получить высокотехнологичную помощь в нём смогут не не только пациенты из Новосибирской области, но и из других регионов Сибири.
«Мы должны понимать, что бесплодие — это та проблема, которая порой не говорит о себе открыто. Осуществить радость материнства для пациентов с онкологическими заболеваниями — это все то, что входит в задачи центра вспомогательных репродуктивных технологий», — заявила специалист.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Минздраве НСО рассказали, сколько процедур ЭКО оплачивается из бюджета региона.