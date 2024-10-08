В Пермском крае вынесен приговор поджигателю домов в поселке Мулянка

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Пермского района, обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в краевом МВД.
По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек с помощью бутылки с бензином поджигал соседские жилые дома и придомовые строения. Преступления он совершал в ночное время. После этого он уходил с места преступления к себе домой и издалека наблюдал за тушением пожаров.
В результате, огонь полностью уничтожил два дома. Третий дом удалось потушить местными жителями и прибывшим пожарным. Собственникам недвижимости причинен ущерб в сумме более 6,7 миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчина признался в содеянном, но объяснить причину своих противоправных действий не смог.
В итоге, суд приговорил виновного к принудительным работам на 2,5 года с удержанием 10% из заработной платы. Приговор суда в законную силу еще не вступил.