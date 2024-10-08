В Пермском крае вынесен приговор поджигателю домов в поселке Мулянка

По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек с помощью бутылки с бензином поджигал соседские жилые дома и придомовые строения. Преступления он совершал в ночное время. После этого он уходил с места преступления к себе домой и издалека наблюдал за тушением пожаров.