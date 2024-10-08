Расти, жилье, дешевое: пять острых вопросов об ипотеке

Крупные российские банки повысили первый взнос по «Семейной ипотеке». На актуальные вопросы о покупке квартиры «Вечерняя Москва» ответила эксперт по операциям с недвижимостью Валентина Андреева.
С увеличением ставок по ипотеке брать такой кредит стало очень невыгодно. Это повлияло на ежемесячный платеж, который сейчас доходит до 200 тысяч рублей. И это с учетом срока ипотеки в 20−30 лет. Поэтому я своим клиентам брать ипотеку не рекомендую. Исключение — альтернативные сделки, когда семья идет на расширение: например, продает двушку, чтобы купить трешку.
Да, это выгодные программы, но надо учесть, что банки стали повышать первоначальный взнос. Кроме того, во многих банках эти программы пока полностью приостановлены. Они исчерпали свои лимиты по выдаче льготных ипотечных кредитов. Идут обсуждения о перераспределении лимитов от небольших банков к более крупным, но, на мой взгляд, и этих мер будет мало. Так что ждем новых программ поддержки от государства.
Несмотря на то, что ежемесячный платеж по новостройкам чуть ниже, сумма, которую придется платить, все равно остается достаточно высокой. Строящийся дом нельзя сдать в аренду, чтобы получать доход, нельзя в такую квартиру переехать, чтобы не платить за аренду.
Стимулирование рынка недвижимости однозначно необходимо. А вот в какой форме оно будет проводиться в будущем — сложно пока сказать.
Эксперт по недвижимости Ракута рассказал, когда снизятся ипотечные ставки в РФ.
Снижение цен на жилье и увеличение квадратуры жилых помещений. Например, в этом году власти столицы уже ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 квадратных метров. Это должно повлиять и на цены — очень сильно надеюсь, что застройщики пойдут навстречу потенциальным покупателям.
Игорь Майданов, руководитель столичного управления Росреестра:
— С 1 июля завершилась программа ипотеки с господдержкой на новостройки и изменились условия «Семейной ипотеки». Вместе с тем закончился и отложенный эффект по выданным кредитам, которые покупатели брали заранее. Сейчас, когда льготные условия кредитования сменились, динамика заключения ипотечных сделок выходит на плато.