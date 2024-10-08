Расти, жилье, дешевое: пять острых вопросов об ипотеке

Да, это выгодные программы, но надо учесть, что банки стали повышать первоначальный взнос. Кроме того, во многих банках эти программы пока полностью приостановлены. Они исчерпали свои лимиты по выдаче льготных ипотечных кредитов. Идут обсуждения о перераспределении лимитов от небольших банков к более крупным, но, на мой взгляд, и этих мер будет мало. Так что ждем новых программ поддержки от государства.