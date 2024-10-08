«Дети стояли и мерзли»: жители Уфы не могут уехать на работу из-за забитых автобусов

Так, одна из жительниц ЖК «Новалэнд», накануне утром пропустила четыре переполненных автобуса. По словам девушки, такой сценарий повторяется ежедневно, и автобусы прибывают на остановку уже с максимальной загрузкой, забирая пассажиров со всего Затона. Как отмечает уфимка, уже в 7:10 автобусы, проезжающие остановку по маршрутам № 108д, 107, 30к, 112 и 109, были переполнены.