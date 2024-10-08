«Дети стояли и мерзли»: жители Уфы не могут уехать на работу из-за забитых автобусов

Так, одна из жительниц ЖК «Новалэнд», накануне утром пропустила четыре переполненных автобуса. По словам девушки, такой сценарий повторяется ежедневно, и автобусы прибывают на остановку уже с максимальной загрузкой, забирая пассажиров со всего Затона. Как отмечает уфимка, уже в 7:10 автобусы, проезжающие остановку по маршрутам № 108д, 107, 30к, 112 и 109, были переполнены.
«В итоге затолкались в пятый автобус. Двери даже не могут спокойно закрыться. А на остановке осталось еще человек 20. Люди в попытках и надежде бегали к автобусу, но не могли зайти. Дети стояли и мерзли», — заявила девушка.
Представитель «Башавтотранса» объясняет затруднения изменениями в графике движения, связанными с закрытием Затонского моста. Из-за возникших трудностей с использованием общественного транспорта, горожанам рекомендовано обратиться к порталу «Транспорт РБ». На этом ресурсе представлена информация о местоположении автобусов, времени точного прибытия на остановку, а также актуальное расписание движения.
«В утренние и вечерние часы пик особенно заметно отставание от графика и увеличение интервала движения по маршрутам №№ 108д, 107, 30к, 112 и 109. Также по этим маршрутам случаются единичные невыполнения рейсов по причине технической неисправности автобусов и из-за болезни водителей, в результате чего интервал движения между автобусами увеличивается», — пояснила уполномоченная по связям с общественностью компании «Башавтотранса».