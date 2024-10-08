Осенний уют или угроза для жизни первые заморозки в Хабаровске

Поэтому перед тем, как включить обогреватель, жителям Хабаровска стоит еще раз задуматься о безопасности. Убедиться, что приборы находятся в исправном состоянии, не перегреваются и находятся на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, — это первые шаги к тому, чтобы пережить зиму спокойно и без лишних опасений.