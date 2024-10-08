Осенний уют или угроза для жизни первые заморозки в Хабаровске

В Хабаровске, где ночные температуры грозят опуститься до нуля, жители начинают активно пользоваться обогревателями. МЧС призывает к осторожности, напоминая, что неумелое обращение с нагревательными приборами может привести к пожарам, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«С наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров из-за неправильного использования обогревателей. Важно помнить, что обогреватели требуют внимания и соблюдения правил безопасности», — подчеркивает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
При этом она отмечает, что у некоторых жителей края установлено газовое оборудование, в частности электрокотлы. Это, безусловно, увеличивает нагрузку на электросети, что может стать причиной аварийных ситуаций. «Эксплуатация оборудования, которое мы не используем в летний период, может вызвать риски», — добавляет Екатерина.
«Буквально такой, наверное, самый резонансный случай у нас был в Охотске в зимний период, где при пожаре погибла мама с детьми. Одна из причин, которую указывали следственные органы, — это использование обогревательных приборов», — делится Екатерина Потворова.
МЧС напоминает, что для предотвращения пожаров следует избегать использования обогревателей вблизи легковоспламеняющихся предметов, таких как шторы и мебель. Также стоит избегать перегрева проводов, следить за техническим состоянием устройств и не оставлять их включенными без присмотра.
Горожане должны помнить, что в случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать службу спасения по номеру 112 и покинуть опасное помещение. Убедиться в безопасности своих соседей, особенно пожилых людей, тоже важно.
Поэтому перед тем, как включить обогреватель, жителям Хабаровска стоит еще раз задуматься о безопасности. Убедиться, что приборы находятся в исправном состоянии, не перегреваются и находятся на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов, — это первые шаги к тому, чтобы пережить зиму спокойно и без лишних опасений.