Александр Селедцов провел «Урок цифры» в Иркутске

«Соблюдение правил цифровой гигиены должно стать привычкой для каждого человека. В реальной жизни мы ведем себя осторожно в общественных местах, не рассказываем посторонним свои секреты, то же важно делать и в цифровой среде. Цифровая гигиена опирается на такие принципы, как экологичное поведение в сети и внимательное отношение к посещаемым ресурсам», — отметил Александр Селедцов.