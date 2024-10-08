Александр Селедцов провел «Урок цифры» в Иркутске

Темой встречи со школьниками стала «Цифровая гигиена» — свод правил, направленных на обеспечение безопасности в интернет-пространстве.
«Соблюдение правил цифровой гигиены должно стать привычкой для каждого человека. В реальной жизни мы ведем себя осторожно в общественных местах, не рассказываем посторонним свои секреты, то же важно делать и в цифровой среде. Цифровая гигиена опирается на такие принципы, как экологичное поведение в сети и внимательное отношение к посещаемым ресурсам», — отметил Александр Селедцов.
«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, созданный в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Его организаторами выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими ИТ-компаниями. Тематические уроки направлены на развитие у школьников цифровых компетенций и их раннюю профориентацию, знакомство с перспективными профессиями в IT-сфере, сообщает пресс-служба облправительства.