В Ростове жителям Чкаловского на сутки отключили воду

Жителям Чкаловского в Ростове-на-Дону с утра 8 октября на сутки отключили воду. Об ограничениях ранее людей информировала пресс-служа «Ростовводоканала».
Воды в кранах до 8 утра 9 октября не будет в границах: Уральский — Загребаева — Киргизская — 2-я Киргизская — Вятская.
В том числе отключения планируются:
— на котельной в переулке Беломорском, 100;
— в детском саду № 301 на Вятской, 108;
— в школе № 91 на улице Украинской, 26;
— в школе № 84 на улице Киргизской, 41;
— на территории аптечного склада в переулке Беломорском, 94;
— на водопроводных насосных станциях на Киргизской, 38 и на Вятской, 106, 114;
— в бане в переулке Днепровском, 106.
Причина — переподключение капитально отремонтированного участка водопровода на улице Белорусской.