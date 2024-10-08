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В Ростове жителям Чкаловского на сутки отключили воду

Некоторые жители Чкаловского в Ростове временно остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Чкаловского в Ростове-на-Дону с утра 8 октября на сутки отключили воду. Об ограничениях ранее людей информировала пресс-служа «Ростовводоканала».

Воды в кранах до 8 утра 9 октября не будет в границах: Уральский — Загребаева — Киргизская — 2-я Киргизская — Вятская.

В том числе отключения планируются:

— на котельной в переулке Беломорском, 100;

— в детском саду № 301 на Вятской, 108;

— в школе № 91 на улице Украинской, 26;

— в школе № 84 на улице Киргизской, 41;

— на территории аптечного склада в переулке Беломорском, 94;

— на водопроводных насосных станциях на Киргизской, 38 и на Вятской, 106, 114;

— в бане в переулке Днепровском, 106.

Причина — переподключение капитально отремонтированного участка водопровода на улице Белорусской.