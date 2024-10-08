Благотворительные мероприятия в поддержку Музыкального театра пройдут в Хабаровске

22 октября в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина пройдет концерт с участием детских творческих коллективов Хабаровска «Время добра» (0+). Начало в 15:00. Наличие билетов можно уточнить по телефону: +7 (4212) 32−24−15 .