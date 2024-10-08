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Благотворительные мероприятия в поддержку Музыкального театра пройдут в Хабаровске

Краевые учреждения культуры проведут благотворительные мероприятия в поддержку Хабаровского краевого академического музыкального театра. Все собранные средства перечислят театру.

Источник: Mail.ru

12 октября в Хабаровской краевой филармонии представят концертную программу «Большой симфонический оркестр» (6+). Начало в 17:00.

16 октября в ТЮЗе пройдет концерт’В городе Ха или где угодно…" (16+). Начало в 19:00.

18 октября в Хабаровском краевом музее имени Гродекова представят арт-проект с показами немого кино «Немая пятница» (12+). Начало в 19:00.

22 октября в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Наволочкина пройдет концерт с участием детских творческих коллективов Хабаровска «Время добра» (0+). Начало в 15:00. Наличие билетов можно уточнить по телефону: +7 (4212) 32−24−15.

26 октября в Хабаровском краевом театре кукол пройдет дополнительный благотворительный спектакль «Полянка сказок. Заинька и гусеница» (0+). Начало в 16:30.

театр