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Сильные снегопады и метели накроют Челябинскую область в ближайшие дни

Сильные снегопады и метели накроют Челябинскую область в ближайшие дни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°

«Погода меняется. В среду, 9 октября, Южный Урал окажется в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями: холодным антициклоном и теплым западным циклоном», — прокомментировали в региональном ЦГМС.

Там добавили, что в последующие дни погода значительно изменится: кроме продолжающегося похолодания, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — сильный снег, метель, гололедные явления.

Что касается детализированного прогноза на ближайшие сутки, что 9 октября при переменной облачности без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, завтра днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4−9, в горах и низинах — до минус 1, днем в среду плюс 9−14, на юге и крайнем западе — до 22 тепла.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью плюс 6−8, завтра днем — 12−14 градусов.