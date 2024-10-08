Сильные снегопады и метели накроют Челябинскую область в ближайшие дни

Что касается детализированного прогноза на ближайшие сутки, что 9 октября при переменной облачности без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, завтра днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4−9, в горах и низинах — до минус 1, днем в среду плюс 9−14, на юге и крайнем западе — до 22 тепла.