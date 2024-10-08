Омский Клинический диагностический центр возглавил иногородний специалист

Согласно представленной биографии, карьера специалиста в области акушерства и гинекологии стартовала в Аромашевской ЦРБ в Тюменской области, в том числе в должности заведующего районной акушерско-гинекологической службы.
«В 2002 году судьба связала Евгения Александровича с крайним севером: он стал врачом-гинекологом в “Центре здоровья”, а в 2008 году начал работу в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в должности врача-акушера-гинеколога. В 2012 году был назначен главным врачом медучреждения и проработал в этой должности до 2024 года», — уточняются дальнейшие карьерные перипетии в жизни нового главврача «Клинического диагностического центра» (КДЦ).
Напомним, в последний раз руководство БУЗОО «КДЦ» менялось около 12 лет назад: с ноября 2012 года медучреждение возглавляла Наталья Орлова. Ее дальнейшие карьерные перспективы пока неизвестны.
Ранее объявлено о смене руководства Марьяновской ЦРБ, которую возглавила Ирина Смольникова, за плечами которой в том числе работа в Городской поликлинике № 8 и Городской больнице № 2.