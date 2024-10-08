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Омский Клинический диагностический центр возглавил иногородний специалист

Пресс-служба Минздрава Омской области во вторник, 8 октября 2024 года, обнародовала сведения о смене руководства БУЗОО «Клинический диагностический центр». Новым главврачом медицинского учреждения назван Евгений Кармацкий, чья медицинская практика не была ранее связана с регионом.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно представленной биографии, карьера специалиста в области акушерства и гинекологии стартовала в Аромашевской ЦРБ в Тюменской области, в том числе в должности заведующего районной акушерско-гинекологической службы.

«В 2002 году судьба связала Евгения Александровича с крайним севером: он стал врачом-гинекологом в “Центре здоровья”, а в 2008 году начал работу в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в должности врача-акушера-гинеколога. В 2012 году был назначен главным врачом медучреждения и проработал в этой должности до 2024 года», — уточняются дальнейшие карьерные перипетии в жизни нового главврача «Клинического диагностического центра» (КДЦ).

Напомним, в последний раз руководство БУЗОО «КДЦ» менялось около 12 лет назад: с ноября 2012 года медучреждение возглавляла Наталья Орлова. Ее дальнейшие карьерные перспективы пока неизвестны.

Ранее объявлено о смене руководства Марьяновской ЦРБ, которую возглавила Ирина Смольникова, за плечами которой в том числе работа в Городской поликлинике № 8 и Городской больнице № 2.

медицина