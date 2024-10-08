Омский Клинический диагностический центр возглавил иногородний специалист

«В 2002 году судьба связала Евгения Александровича с крайним севером: он стал врачом-гинекологом в “Центре здоровья”, а в 2008 году начал работу в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в должности врача-акушера-гинеколога. В 2012 году был назначен главным врачом медучреждения и проработал в этой должности до 2024 года», — уточняются дальнейшие карьерные перипетии в жизни нового главврача «Клинического диагностического центра» (КДЦ).