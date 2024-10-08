Разработана система для совместного обучения нейросетей без обмена данными

В рамках этого подхода разрабатываемые системы ИИ сначала обучается на каждом из наборов данных, которым владеют участники проекта. На центральный сервер при этом передаются не сами данные, а результаты их обработки — к примеру, изменения в параметрах модели. Именно на них затем обучается глобальная модель. Таким образом, данные на протяжении всего процесса обучения не покидают контуры организаций — и никто, кроме владельцев, не может получить к ним доступ.