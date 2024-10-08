В Доме молодежи пройдет День беременных

Вход свободный, нужна предварительная регистрация по ссылке: b24-s2tf2d.bitrix24.site/crm_form_o3zzj/. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому Дню беременных, отмечает пресс-служба Правительства региона.
В министерстве по молодежной политике Иркутской области рассказали, что этот день получил поддержку Президента России Владимира Путина. Целью праздника является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, а также повышения статуса беременных женщин, увеличения рождаемости.
В программе мероприятия предусмотрены розыгрыши, мастер-классы, а также работа лекционных площадок. Делиться профессиональными рекомендациями будут лучшие в регионе специалисты. Среди них — старшая акушерка родового отделения Иркутского городского перинатального центра Ольга Рязанова. Она расскажет об особенностях подготовки к родам. О важных аспектах первого года жизни с ребенком расскажет врач-неонатолог. Другие спикеры раскроют темы грудного вскармливания и ментального здоровья молодых матерей.
«Нашей приоритетной задачей является создание максимально комфортных условий для будущих мам и их близких. Всероссийский День беременных является частью федерального проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Главная миссия государственной инициативы по проведению в стране Дня беременных — поддержка женщин в этот важный для них период», — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Напомним, с целью развития социальной инфраструктуры и формирования в обществе атмосферы заботы о каждой беременной женщине президентом Российской Федерации было инициировано проведение ежегодных Дней беременных — 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая беременная девушка могла получить помощь, поддержку и поздравления.