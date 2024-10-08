В Доме молодежи пройдет День беременных

В программе мероприятия предусмотрены розыгрыши, мастер-классы, а также работа лекционных площадок. Делиться профессиональными рекомендациями будут лучшие в регионе специалисты. Среди них — старшая акушерка родового отделения Иркутского городского перинатального центра Ольга Рязанова. Она расскажет об особенностях подготовки к родам. О важных аспектах первого года жизни с ребенком расскажет врач-неонатолог. Другие спикеры раскроют темы грудного вскармливания и ментального здоровья молодых матерей.