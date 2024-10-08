«Мечтаю о русской жене и люблю борщ»: как парень из Африки стал учителем в сибирской школе

— Первую зиму, конечно, мёрз очень сильно. Впервые в жизни ощутил минус 40 градусов! Ничего не видно, нос не дышит, все как в тумане! Когда стоял на остановке и ждал автобус, пару раз в голове проскальзывали мысли: «Зачем я здесь? Что я тут делаю?». Но когда оказывался в тепле, это сразу проходило (смеется). Байкал я пока успел посмотреть только со стороны Листвянки. Конечно, он невероятно восхитил меня масштабами и красотой. Планирую побывать и в других местах.