«Мечтаю о русской жене и люблю борщ»: как парень из Африки стал учителем в сибирской школе

В одной из школ Иркутска работает необычный учитель. Это 32-летний Доминик Кивили из Западной Африки. Второй год он преподает ребятам английский язык, а сам познает русский язык, а еще культуру и традиции нашей страны. Что привело иностранца в сибирские края, привык ли он к суровым морозам и что думает о русских женщинах? Об этом он рассказал корреспонденту КП-Иркутск.
«Первую зиму очень сильно мёрз».
Доминик родился и вырос в столице африканской страны Кот-д’Ивуар, когда-то мореплаватели давали ей красивое и поэтическое название «Берег Слоновой Кости». Мальчик воспитывался в большой семье: у его родителей 11 детей. Доминик — восьмой по счету. Успешно учился в школе, окончил ее. А когда пришло время определяться с будущей профессией, ему на помощь пришел старший брат. Наугад ткнул в карту мира и сказал: «Собирай вещи и отправляйся в Россию».
— Я поехал в Астрахань, где поступил в институт на специальность по добыче газа и нефти, — рассказывает Доминик. — Окончил бакалавриат и магистратуру. Спустя три года вернулся на родину. Но понял, что меня снова тянет в Россию. Поэтому в конце 2021 года отправился в Иркутск…
Почему из всего многообразия российских регионов иностранец выбрал именно Сибирь? Доминик рассказывает, что за годы учебы успел побывать в разных уголках нашей страны: Москва, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск… Он быстро понял, что небольшие, уютные города ему больше по душе, чем миллионники. Поэтому остановил свой выбор на Иркутске. Здесь тихо, спокойно, а главное, рядом находится самое глубокое озеро мира — Байкал.
— Первую зиму, конечно, мёрз очень сильно. Впервые в жизни ощутил минус 40 градусов! Ничего не видно, нос не дышит, все как в тумане! Когда стоял на остановке и ждал автобус, пару раз в голове проскальзывали мысли: «Зачем я здесь? Что я тут делаю?». Но когда оказывался в тепле, это сразу проходило (смеется). Байкал я пока успел посмотреть только со стороны Листвянки. Конечно, он невероятно восхитил меня масштабами и красотой. Планирую побывать и в других местах.
Доминик хорошо разговаривает по-русски. Его он начал изучать еще до поступления в институт. Признается, что язык для него достаточно сложный, но благодаря постоянной практике и общению уже даже привык думать на русском.
В Иркутске Доминик продолжил учебу на аспирантуре в ИРНИТУ, а в свободное время начал подрабатывать репетитором английского. Вскоре родители учащихся рассказали о хорошем педагоге директору школы № 45. Африканца пригласили на собеседование. Так он и стал учителем. Мужчина работает в две смены и преподает уроки у пятых, седьмых и восьмых классов. Причем больше половины из них — кадетские, МВД и МЧС.
— Ребята с радостью ходят на уроки, видно, что у них есть желание учиться. Думаю, что им интересно заниматься именно с носителем английского языка. В конце четверти или учебного года часто спрашивают, продолжу ли я вести у них уроки в дальнейшем. Конечно, как и все дети, порой шумят, но я стараюсь держать дисциплину.
«Ищу русскую жену!».
За годы жизни в России Доминик успел познакомиться с некоторыми традициями нашей страны. Например, принимал участие в масленичных гуляниях, полюбил блины и красить яйца на Пасху.
— Мне несколько раз предлагали нырять в прорубь на Крещение. Но я всегда отказывался. Шучу, что если вы меня любите, то не пускайте в воду в −30 градусов, пожалуйста, потому что не факт, что я оттуда вернусь (смеется). Но меня, конечно, восхищает что даже президент страны так делает. Я в шоке! Думаю, что эта традиция по силам только русским!
Полюбил Доминик и нашу кухню: пельмени, борщ с говядиной, солянку. Опробовав новые блюда в кафе или в гостях, мужчина узнает рецепт и старается приготовить их дома.
В свободное от работы и учебы время учитель играет в футбол, читает книги. Близкими друзьями он пока в Иркутске не обзавелся, но общается с аспирантами, коллегами и земляками, которые также, как и он когда-то, переехали из южных стран в Сибирь. Несмотря на то, что экзотическая внешность мужчины часто привлекает внимание окружающих, его сердце пока свободно.
— В Астрахани я встречался с местной девушкой. Но я тогда понимал, что не останусь в этом городе надолго, рано или поздно перееду. Поэтому отношения прекратились. Надеюсь, что смогу найти любовь здесь. Русские девушки очень красивы! Блондинка или брюнетка, с голубыми и зелеными глазами — неважно! Главное, чтобы между нами промелькнула искра! А еще для меня важно, чтобы она умела готовить. Ради будущей жены я готов остаться в Иркутске насовсем.