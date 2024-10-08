Матерившийся трудовик получил выговор и остался в школе

В Красноярске учитель труда ругался матом на школьников. Все это снял один из учеников, видео завирусилось в соцсетях. Общественность в очередной раз разделилась на два лагеря: одни ругают несдержанного педагога, другие считают, что виноваты подростки, которые мужчину спровоцировали и сделали ролик ради хайпа.
Корреспондент krsk.aif.ru выслушала разные мнения.
Раньше был военным
«Все, рот закрой… щенки, а», — так ругался, только еще с матерными словами, преподаватель труда из школы № 149 на учеников. Видео снял один из присутствующих на занятии подростков. По понятным причинам мы его опубликовать не можем.
После того, как кадры попали в соцсети и СМИ, учителя отстранили от работы. Но за него тут же вступились родители школьников. Они оставили многочисленные обращения руководству заведения, чтобы учителя допустили к занятиям. Говорят, что он хороший преподаватель, а подростки-хулиганы его спровоцировали.
На официальном сайте школы в разделе педагогический состав учителя труда почему-то нет. В городском управлении образования корреспонденту krsk.aif.ru рассказали, что учителем мужчина отработал 9 лет, а общий его стаж — 49 лет, был военным. Ранее предмет, который он ведет, назывался технология, но с 1 сентября 2024 года ему вернули прежнее название — труд.
Решение конфликтной комиссии
Судьбу педагога решала конфликтная школьная комиссия. Ее вердикт стал известен сегодня, 8 октября. Увольнения трудовику удалось избежать. Его вернули к занятиям. К своим обязанностям он приступит уже 9 октября. Но наказание все-таки будет.
«Комиссия решила, что учитель нарушил педагогическую этику и должен получить выговор. Быстро все разрешилось, потому что этим занималась конфликтная комиссия. Её задачей было выяснить причины, разрешить разногласия и принять оптимальный вариант. С детьми проведут профилактическую беседу о правах и обязанностях обучающихся», — сообщили корреспонденту krsk.aif.ru в управлении образования.
Единичные случаи?
На ситуацию в Красноярске обратила внимание известная общественница, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сначала она сообщила, что к ней часто обращаются ученики, которых оскорбляют травят учетеля. А потом ответила на просьбу подписчиков, оценить поведение самих школьников, не уважающих педагогов и их труд.
«Я понимаю, что дети сами могли довести учителя. У некоторых поведение, мягко говоря, страдает. Видимо, вывели из себя человека. Но ругаться матом — не дело. Когда мы учились в школе, такого не было. За одно ругательное слово школьника сразу отводили к директору и можно было вылететь из школы. Педагоги никогда при детях не ругались. Потому что педагог — это прежде всего ориентир, пример для своих учеников. Я не понимаю, почему сейчас в некоторых школах иначе. Мне это грустно видеть, вот и всё. Надеюсь, что это все же единичные случаи», — написала в своем тг-канале Мизулина.
«Не на пустом месте завелся?»
Многие, в том числе учителя, на стороне не сдержавшегося преподавателя труда. И тут не только профессиональная солидарность, но личный опыт.
«Я на стороне учителя. Сдали нервы, а ученики изподтишка снимают. Не на пустом же месте он завёлся. Наверняка, была “прелюдия”. Они это делали абсолютно ради хайпа. Учителю не в зачёт, само собой. Но уверяю, никто из снимавших морально не пострадал. Это нормотипичное поведение уже между ними самими (маты, оскорбления
Увольнять и исключать?
У клинического психолога-реабилитолога, специалиста по детскому и подростковому развитию, семейного консультанта Инны Драчевой, мнение по поводу судьбы учителя однозначное: его нужно было уволить. Иначе это сигнал и другим педагогам: так вести себя можно. Но и дети, ругающие в школе матом, должны нести серьезное наказание и их родители тоже.
"В школьном уставе должно быть прописано, что последует за такое поведение. Даже если в семье матерятся, и ребенок дома может себе это позволить, в школе — не допустимо. За это должно следовать наказание вплоть до исключения, родителям — штрафы серьезные. А сейчас нет никаких рычагов управления. Но это не оправдывает поведение учителя. Как бы себя ученики не вели, педагог исполняет свои профессиональные обязанности. Он не смог сдержать свои эмоции.
Я много лет говорю, что и учителя, и медицинские работники перед приемом на работу должны проходить серьезную психолого-психиатрическую экспертизу. Нужно проверять на вменяемость, на самоконтроль. Конечно, при таком подходе большой процент отсеется, и кто тогда будет работать? Так мне обычно и отвечают. Нужно повышать престиж образования и профессии учителя, оказывать им психологическую поддержку, создавать нужный климат в школе и семье. А у нас пока что-то из ряда вон не произойдет, проблемой никто не занимается. Изначально, понимаете, нет оказания психологической помощи никому, и вот это последствия.
Да, к этой ситуации привел ряд причин, но это не повод оставлять этого педагога в школе работать, так же как не основание разрешать матерящимся и провоцирующим учителей подросткам оставаться на территории учебного заведения", — сказала Драчёва корреспонденту krsk.aif.ru.