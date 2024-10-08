Матерившийся трудовик получил выговор и остался в школе

«Я на стороне учителя. Сдали нервы, а ученики изподтишка снимают. Не на пустом же месте он завёлся. Наверняка, была “прелюдия”. Они это делали абсолютно ради хайпа. Учителю не в зачёт, само собой. Но уверяю, никто из снимавших морально не пострадал. Это нормотипичное поведение уже между ними самими (маты, оскорбления и т. п. ). Учителя орут — да, администрация периодически призывает к терпению и предупреждает, что на видео можно оказаться самим. Матов у нас со стороны педагогов не помню, но оскорбить могут. Была ситуация, когда девятиклассник, встретив на улице нелюбимого историка, кричал ему, что он баран и терпила. Терпеливый историк, насколько я знаю, на разговор на улице не пошёл. Но донёс директору. А у школы нет других инструментов работы с такими хулиганами, чем беседа и внушение», — поделилась мнением с корреспондентом krsk.aif.ru преподавательница русского языка и литературы Наталья, в этом году она покинула школу.