В крае завершились съёмки сериала «Ронин»

С июня и до конца сентября в живописных уголках Красноярского края проходили съемки нового детективного сериала «Ронин», с Дмитрием Паламарчуком в главной роли.
Сюжет сериала «Ронин» расскажет о сибирском почтальоне, всегда готовом прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Сериал расскажет о непростых судьбах героев и будет полон интриг и захватывающих сюжетных поворотов.
Участие в проекте приняли актеры из Красноярска, среди которых такие именитые исполнители, как Александр Дьяконов, Анна Домникова, Денис Зыков, Владимир Мясников, Артемий Черкашин и Тимофей Мадуев.
Всего в съемках задействовано более 140 профессиональных актёров Красноярского края, а также огромное количество жителей региона в массовых сценах, сообщает Енисей кино.
Съемки проекта проходили в более 30 локациях Красноярска и края, в том числе Дивногорск, Слизнево, Лиственка и на берегах рек Енисей и Мана.
Красноярцы смогут увидеть знакомые пейзажи на экране телеканала ТВ-3 в 2025 году.