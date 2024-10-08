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В крае завершились съёмки сериала «Ронин»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 сентября кинокомпания «Триикс Медиа» официально отсняла заключительные сцены 20-серийного сериала «Ронин».

Источник: Сайт "Енисей кино"

С июня и до конца сентября в живописных уголках Красноярского края проходили съемки нового детективного сериала «Ронин», с Дмитрием Паламарчуком в главной роли.

Сюжет сериала «Ронин» расскажет о сибирском почтальоне, всегда готовом прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Сериал расскажет о непростых судьбах героев и будет полон интриг и захватывающих сюжетных поворотов.

Участие в проекте приняли актеры из Красноярска, среди которых такие именитые исполнители, как Александр Дьяконов, Анна Домникова, Денис Зыков, Владимир Мясников, Артемий Черкашин и Тимофей Мадуев.

Всего в съемках задействовано более 140 профессиональных актёров Красноярского края, а также огромное количество жителей региона в массовых сценах, сообщает Енисей кино.

Съемки проекта проходили в более 30 локациях Красноярска и края, в том числе Дивногорск, Слизнево, Лиственка и на берегах рек Енисей и Мана.

Красноярцы смогут увидеть знакомые пейзажи на экране телеканала ТВ-3 в 2025 году.

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