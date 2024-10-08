Сотрудники ГИБДД предупредили красноярцев об опасности на трассах из-за гололедицы

В Ермаковском районе с 599 по 617 км автодороги Р-257 «Енисей» наблюдаются мокрый снег, местами сильный ветер, температура воздуха на данный момент составляет +8° С. Ночью ожидается снижение температуры до −2° С, возможна гололедица.