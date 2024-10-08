Сотрудники ГИБДД предупредили красноярцев об опасности на трассах из-за гололедицы

Госавтоинспекция призвала водителей Красноярского края быть осторожными. Из-за резких перепадов температуры и осадков в виде мокрого снега ожидается сложная обстановка на дорогах.
В Ермаковском районе с 599 по 617 км автодороги Р-257 «Енисей» наблюдаются мокрый снег, местами сильный ветер, температура воздуха на данный момент составляет +8° С. Ночью ожидается снижение температуры до −2° С, возможна гололедица.
Сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей о необходимости соблюдения скорости, дистанции и использовании средств пассивной защиты.
Если вы планируете движение по загородным трассам, меняйте шины на автомобиле на зимние.