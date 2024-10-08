Возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП с погибшими в Серпухове

Стали известны подробности о водителе, который снес десять машин в Подмосковье на самосвале. Он недавно приехал из волгоградского города Суровикино и только перешел на эту работу из-за необходимости содержать пятерых детей. Мужчина утверждает, что у китайского грузовика отказали тормоза. По словам его семьи, водитель дважды просил отправить авто на техобслуживание, но ему отказывали.