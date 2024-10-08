В Хабаровске стартует неделя промышленного туризма для школьников и студентов

Для них будут организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы и практические занятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Программа недели охватывает разнообразные направления промышленности — от изготовления шоколада и джемов до добычи золота. Участники смогут посетить цех по производству деревянных сувениров, крупную медицинскую клинику, участок разборки агрегатов и ремонта двигателей, завод металлоконструкций и другие предприятия.
Особое внимание будет уделено тяжелой промышленности. Школьники увидят площадку демонстрации тяжелой техники, а также смогут попробовать себя в создании металлических изделий. Также они посетят музей энергетики имени В. П. Божедомова и две теплоэлектроцентрали, где увидят работу энергетической системы изнутри.
В рамках программы участники также узнают о современных методах добычи золота, различных профессиях в журналистике и музыкальных профессиях. Для них будут проведены лекции от специалистов российской горнорудной компании, краевого телеканала «Губерния» и музея «Мир говорящих машин».
На протяжении всей недели в Амурском утесе будут транслироваться фильмы, посвященные различным отраслям промышленности в крае. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 962−222−95−80. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется записаться заранее.