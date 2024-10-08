В Хабаровске стартует неделя промышленного туризма для школьников и студентов

Особое внимание будет уделено тяжелой промышленности. Школьники увидят площадку демонстрации тяжелой техники, а также смогут попробовать себя в создании металлических изделий. Также они посетят музей энергетики имени В. П. Божедомова и две теплоэлектроцентрали, где увидят работу энергетической системы изнутри.