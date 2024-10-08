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В Хабаровске стартует неделя промышленного туризма для школьников и студентов

С 14 по 20 октября в Хабаровске пройдёт неделя промышленного туризма, в рамках которой школьники и студенты смогут посетить ведущие предприятия региона.

Источник: Reuters

Для них будут организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы и практические занятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Программа недели охватывает разнообразные направления промышленности — от изготовления шоколада и джемов до добычи золота. Участники смогут посетить цех по производству деревянных сувениров, крупную медицинскую клинику, участок разборки агрегатов и ремонта двигателей, завод металлоконструкций и другие предприятия.

Особое внимание будет уделено тяжелой промышленности. Школьники увидят площадку демонстрации тяжелой техники, а также смогут попробовать себя в создании металлических изделий. Также они посетят музей энергетики имени В. П. Божедомова и две теплоэлектроцентрали, где увидят работу энергетической системы изнутри.

В рамках программы участники также узнают о современных методах добычи золота, различных профессиях в журналистике и музыкальных профессиях. Для них будут проведены лекции от специалистов российской горнорудной компании, краевого телеканала «Губерния» и музея «Мир говорящих машин».

На протяжении всей недели в Амурском утесе будут транслироваться фильмы, посвященные различным отраслям промышленности в крае. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 962−222−95−80. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется записаться заранее.

туризм и отдых