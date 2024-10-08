Минтруда подсчитало, что первого ребенка белоруски рожают позже 27 лет

В Министерстве труда поделились, как передает БелТА, актуальной статистикой, касающейся сферы материнства и детства. Как показали проведенные исследования, в Беларуси наблюдается последовательный тренд, заключающийся в постепенном увеличении возраста вступления в брак, что, в свою очередь, приводит к увеличению возраста материнства и отцовства.
В 2023 году средний возраст матери при рождении первого ребенка превысил 27 лет. Как констатируют в Минтруда, за последние десять лет этот показатель увеличился более чем на три года.
Еще один важный демографический аспект: в настоящее время в активном детородном возрасте находится поколение рожденных в конце 90-х — начале 2000-х. Данное поколение численно уступает предыдущим, что определяет и общий уровень рождаемости.
Ранее мы писали о том, что в любимой многими белорусами Турции туристам показывали ненастоящие достопримечательности (вот тут про то, как это все выяснилось).