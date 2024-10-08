Установлены причины извержения вулканов в Центральной Азии 100 млн лет назад

Примерно 100−145 млн лет назад на территории современного Восточного Забайкалья, а также Северо-Восточного Китая и Монголии происходил масштабный вулканизм. Как отмечают геологи, активное излияние лав происходило вдали от края континента, что делает разгадку вопроса происхождения этого вулканизма непростой задачей. Кроме этого, на границе раннего и позднего мелового периода вещественный состав и характер проявления вулканизма в Центральной Азии кардинально изменились, что говорит о серьезных изменениях в недрах Земли. Однако, до сих пор ученые не могли определить что конкретно изменилось.