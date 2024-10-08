МЧС отмечает увеличение количества погибших при пожарах

По словам представителя МЧС, основное количество пожаров приходится на октябрь — март. «Риски возникают в жилых помещениях, потому что люди пользуются в этот период теплогенерирующим оборудованием. Чаще курят дома, а не на улице», — отметил Евгений Барановский. Республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе» стартует 14 октября Основная группа риска — люди, проживающие в сельской местности. «Портрет “огненной жертвы” — неработающий гражданин, курящий в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал специалист.