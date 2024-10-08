На 92-м году жизни умерла мать Уитни Хьюстон Сисси

Сисси (имя при рождении — Эмили Дринкард) начала карьеру в 1938 году, основав группу Drinkard Four вместе со своей сестрой Энн и братьями Ларри и Ники. В 1963-м исполнительница основала коллектив Sweet Inspirations со своей племянницей Ди Ди Уорвик. Вместе они выступали бэк-вокалистками у Элвиса Пресли, Ареты Франклин, Джими Хендрикса и других знаменитостей.