На 92-м году жизни умерла мать Уитни Хьюстон Сисси

В 1970-м Хьюстон занялась сольным творчеством и взяла себе псевдоним Сисси. За пластинки Face to Face (1996) и He Leadeth Me (1997) получила «Грэмми» в категории «Лучший традиционный госпел-альбом». Также певица записывала бэк-вокал для Уитни и снялась в нескольких ее клипах. В 2013-м она выпустила мемуары о дочери Remembering Whitney: My Story of Love, Loss, and the Night the Music Stopped.