На 92-м году жизни умерла мать Уитни Хьюстон Сисси

Сисси Хьюстон, госпел-певица и мать покойной поп-звезды Уитни Хьюстон, скончалась в возрасте 91 года. Долгое время она боролась с болезнью Альцгеймера.
Новость подтвердила для People невестка артистки Пэт Хьюстон.
Сисси (имя при рождении — Эмили Дринкард) начала карьеру в 1938 году, основав группу Drinkard Four вместе со своей сестрой Энн и братьями Ларри и Ники. В 1963-м исполнительница основала коллектив Sweet Inspirations со своей племянницей Ди Ди Уорвик. Вместе они выступали бэк-вокалистками у Элвиса Пресли, Ареты Франклин, Джими Хендрикса и других знаменитостей.
В 1970-м Хьюстон занялась сольным творчеством и взяла себе псевдоним Сисси. За пластинки Face to Face (1996) и He Leadeth Me (1997) получила «Грэмми» в категории «Лучший традиционный госпел-альбом». Также певица записывала бэк-вокал для Уитни и снялась в нескольких ее клипах. В 2013-м она выпустила мемуары о дочери Remembering Whitney: My Story of Love, Loss, and the Night the Music Stopped.
Ранее стало известно, что 8 ноября выйдет концертный релиз Уитни, записанный на выступлении в ЮАР в 1994-м.